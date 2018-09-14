Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине

Киевский патриархат выдвинет на главу единой церкви в Украине Филарета. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря).

"Мы архиереи Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать кандидатуру патриарха Филарета. Потому что другой такой кандидатуры, которую бы можно было сравнить с ним по опыту и качествам как духовного лидера, руководителя, мы не видим", - сказал Зоря.

Он добавил, что до сих пор во всех разговорах, которые ведутся между церквями о предстоятеле, никого другого не предлагали.

"Никакой другой кандидатуры никто не выдвигал. Мы считаем, что патриарх Филарет должен быть избран", - сказал Зоря.

Когда украинским православным стоит ждать провозглашения автокефальной церкви, почему следует снять анафему с патриарха Филарета, и как можно будет перейти из Московского патриархата в поместную украинскую церковь, читайте в интервью спикера Киевской патриархии "Украинской правде".