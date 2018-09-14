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Стало известно, в каких городах может возникнуть угроза срыва отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине
13:33 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина технически готова к прохождению нового отопительного сезона.

Проблемы с подготовкой к отопительному сезону остаются в пгт. Коцюбинское в Киевской области, г. Смела в Черкасской области и г. Шепетовка Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона, передает УНН.

"Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону возникают вновь по городу Коцюбинское Киевской области, которое не может до сих пор решить свои внутренние вопросы с имеющимися крупными средствами на своих счетах. Также вопрос по городам Смела и Шепетовка", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе Минрегиона заверили, что в Украине начались регламентные работы и запуски по всем котельным.

Завтра в столице на одной из улиц будет перекрыто движение

"Актуальным является вопрос и по городу Киеву, где сейчас происходит передача целостного имущественного комплекса от "Киевэнерго". В течение нескольких следующих недель этот процесс будет закончен, что позволит Киеву полноценно подготовиться к прохождению отопительного сезона", - отметил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

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Новости Украины, Минрегион, Отопительный сезон в Украине, Угрозы срыва отопительного сезона, Украина.
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