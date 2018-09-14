Стало известно, в каких городах может возникнуть угроза срыва отопительного сезона

Проблемы с подготовкой к отопительному сезону остаются в пгт. Коцюбинское в Киевской области, г. Смела в Черкасской области и г. Шепетовка Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона, передает УНН.

"Определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону возникают вновь по городу Коцюбинское Киевской области, которое не может до сих пор решить свои внутренние вопросы с имеющимися крупными средствами на своих счетах. Также вопрос по городам Смела и Шепетовка", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе Минрегиона заверили, что в Украине начались регламентные работы и запуски по всем котельным.

"Актуальным является вопрос и по городу Киеву, где сейчас происходит передача целостного имущественного комплекса от "Киевэнерго". В течение нескольких следующих недель этот процесс будет закончен, что позволит Киеву полноценно подготовиться к прохождению отопительного сезона", - отметил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.