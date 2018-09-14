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Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки

Владимир Омелян в Соломенском суде
15:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного поручительства.

Соломенский райсуд города Киева избрал меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного поручительства министра молодежи и спорта Игоря Жданова и народного депутата Федора Бендюженко, сообщается на странице Фейсбук Жданова.

Резолютивную часть решения суда объявила судья Анна Сергиенко.

"Применить к Омеляну Владимиру Владимировичу меру пресечения в виде личного поручительства. Обязать поручителей - министра молодежи и спорта Украины Жданова Игоря Александровича, народного депутата Бендюженко Федора Владимировича - обеспечить выполнение Омеляном Владимиром Владимировичем обязанностей", - зачитала решение судья.

Кроме того, суд обязал Омеляна сдать в соответствующие органы все паспорта для выезда за границу.

Сам министр инфраструктуры во время судебного заседания заявил, что с его стороны не было правонарушений в течение всего пребывания на государственной службе, начиная с 2000 года.

"То, что происходит в настоящий момент – это охота. Это мне напоминает борьбу с бабками в подземных переходах. Потому что когда разворовываются миллиарды, десятки миллиардов, а делается все, чтобы опорочить репутацию министра и показать, что он не достоен своей должности, а придут другие, которые наведут порядок – это дорога в никуда", – сказал Омелян.

Ранее, 13 сентября, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В свою очередь, Омелян заявил, что выдвинутое ему подозрение сфабриковано.

Кроме того, министр заявил о давлении на него со стороны руководства НАБУ и отметил, что также будет требовать привлечения к ответственности следственных Бюро.

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Новости Украины, Владимир Омелян, Киев, Мининфраструктуры Украины, Суд.
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1 Комментарий
  • НАРОД 14.09.2018 15:20

    Здодій злодія кришує

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