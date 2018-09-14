Кабмин не планирует отстранять Омеляна от должности на время следствия

Кабинет министров Украины пока не планирует отстранять министра инфраструктуры Владимира Омеляна от должности на время следствия.

Об этом источник в правительстве.

Как сообщалось, 13 сентября В. Омелян был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, сам В. Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Соломенский райсуд Киева 14 сентября отпустил министра инфраструктуры В. Омеляна на поруки. Поручителем выступил министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов.