Кабмин не планирует отстранять Омеляна от должности на время следствия
Новости Украины: Министра инфраструктуры Владимира Омеляна пока не собираются отстранять от должности на время следствия.
Кабинет министров Украины пока не планирует отстранять министра инфраструктуры Владимира Омеляна от должности на время следствия.
Об этом источник в правительстве.
Как сообщалось, 13 сентября В. Омелян был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
В свою очередь, сам В. Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.
Соломенский райсуд Киева 14 сентября отпустил министра инфраструктуры В. Омеляна на поруки. Поручителем выступил министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов.