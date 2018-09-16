Гройсман обратился ко всем украинцам: Подходите, будем общаться

Премьер-министр Владимир Гройсман во время поездок в регионы всегда пытается общаться с людьми, узнать, какие проблемы их беспокоят.

Об этом он написал в Facebook.

"Украинцам может показаться, что их не слышат, что Киев далеко, а они остаются со своими проблемами один на один. Мол, никому нет дела до того, как они живут в своих городах или селах. Это не так. Куда бы я не ездил с рабочими поездками, всегда стараюсь поговорить с людьми", - отметил глава правительства, добавив, что понимает, как трудно бывает достучаться до самого "верха".

Он отметил, что почти каждую неделю бывает как в больших городах, так и в небольших поселках.

"Подходите, будем общаться. Я расскажу о своем плане действий, вы расскажете, с какими проблемами сталкиваетесь каждый день. Поможем их решить", - призвал премьер.