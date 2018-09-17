До +28°: синоптики обещают украинцам бабье лето

В Украине во вторник, 18 сентября, ожидается теплая и без осадков погода.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"18 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 20-25°, на крайнем западе страны до 28°.

19-20 сентября сохранится небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°; днем 23-28°.

21-22 сентября также без осадков, только днем 22 сентября в западных областях кратковременный дождь.

Температура ночью 9-15°, на побережье до 18°; днем 23-28°, 22 сентября в западных областях 16-22°.

В Киеве и Киевской области 18 сентября осадков не ожидается. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью в столице около 10°, днем 22-24°; по области ночью 7-12°, днем 20-25°.

19-20 сентября в Киеве также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

Осадков не ожидается в столице также 21-22 сентября. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.