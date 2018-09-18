Прогноз погоды на 19 сентября: в Украине начинается бабье лето, местами до +27
Новости Украины: В ближайшие сутки в Украину зайдет антициклон, температура воздуха повысится, осадков не предвидится.
В ближайшие сутки, 19 сентября, погоду в Украине будет определять антициклон, сообщает Укргидрометцентр.
Без осадков. Ночью, утром в Карпатах местами туман. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 23-28°.
Погода на 19 сентября; Фото: meteo.gov.ua
На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов.
В Карпатах без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +26…+28 градусов.
На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.
В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +12…+ 14 градусов, днем +25…+27 градусов.
На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +11…+13 градуса, днем +24…+26 градусов.
На юге Украины сухо. Температура воздуха ночью +12…+14 градуса, днем +24…+26 градусов.
В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.
В Киеве 19 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около +10°, днем +25...+27°.
До +28°: синоптики обещают украинцам бабье лето
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,8 градусов тепла в 2015 году, самая низкая - ночью на отметке 0,4 градуса выше ноля в 1894 году.
В четверг, 20 сентября, в Украине по-прежнему без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных областях и Крыму 7-12 °; днем 23-28 °.
В Киеве 20 сентября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.
18 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах Киева 19°.