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Прогноз погоды на 19 сентября: в Украине начинается бабье лето, местами до +27

Прогноз погоды на 19 сентября
12:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В ближайшие сутки в Украину зайдет антициклон, температура воздуха повысится, осадков не предвидится.

В ближайшие сутки, 19 сентября, погоду в Украине будет определять антициклон, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков. Ночью, утром в Карпатах местами туман. Ветер западный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 23-28°.

Погода на 19 сентября; Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +12…+ 14 градусов, днем +25…+27 градусов.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +11…+13 градуса, днем +24…+26 градусов.

На юге Украины сухо. Температура воздуха ночью +12…+14 градуса, днем +24…+26 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Киеве 19 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около +10°, днем +25...+27°.

До +28°: синоптики обещают украинцам бабье лето

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,8 градусов тепла в 2015 году, самая низкая - ночью на отметке 0,4 градуса выше ноля в 1894 году.

В четверг, 20 сентября, в Украине по-прежнему без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных областях и Крыму 7-12 °; днем 23-28 °.

В Киеве 20 сентября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

18 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах Киева 19°.

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Новости Украины, Бабье лето, Дожди, Жара, Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 19 сентября, Синоптики.
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