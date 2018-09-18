Рада приняла закон по "маски-стоп", усиливающий ответственность силовиков

Верховная Рада приняла закон, который имеет целью не допустить безосновательного продолжения досудебного расследования и усилить ответственность правоохранителей за нарушение прав предпринимателей при осуществлении следственных действий.

За принятие законопроекта №8490 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования", разработанного Министерством юстиции, проголосовал 321 депутат.

Этот законопроект входит во второй пакет законопроектов по усилению защиты бизнеса в рамках так называемой инициативы "Маски-шоу стоп".

Проектом закона предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс в части предоставления права участникам уголовного производства заявлять ходатайство о его закрытии, если существует неотмененное постановление о закрытии уголовного производства, в частности, при установлении отсутствия события уголовного правонарушения, отсутствия в деянии состава уголовного преступления и в случае отмены уголовной ответственности за совершенное деяние в отношении налоговых обязательств.

"Предложенные изменения обеспечат возможность участникам уголовного судопроизводства, в том числе другим лицам, права или законные интересы которых ограничиваются во время досудебного расследования, ходатайствовать о закрытии уголовного производства по указанным выше основаниям, которое следователь, прокурор будет обязан рассмотреть в срок не более трех дней с момента подачи и удовлетворить при наличии соответствующих оснований, а в случае отказа обжаловать такое решение в суде ", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, изменения в статью 284 УПК предусматривают возможность другого лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии уголовного производства, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном преступлении в Единый реестр досудебных расследований ко дню сообщения лицу о подозрении.

"Такие изменения позволят предотвратить случаи безосновательного продления сроков досудебного расследования в уголовном производстве, в котором ни одному лицу не сообщено о подозрении, что приводит к нанесению ущерба лицам, которые не являются подозреваемыми, однако в отношении которых фактически проводятся процессуальные действия", - говорится в пояснительной записке .

В то же время предусматривается внесение изменений в статью 307 УПК, которыми предусмотрено, что решение следственного судьи, удовлетворившего жалобу на решение, действия или бездействие органа досудебного расследования, направляется руководителю органа служебным, должностным лицом которого является следователь, прокурор, для организации проведения служебного расследования и решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

В случае возмещения вреда, причиненного следователем, прокурором за счет государственного бюджета предусмотрена возможность применять право обратного требования к виновным лицам в случае установления в их действиях состава не только уголовного преступления, но и при наличии признаков дисциплинарного проступка по результатам служебного расследования, проведенного на основании решение суда, которым удовлетворена жалоба на решение, действие или бездействие органа досудебного расследования.