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Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает

С 23 сентября в Украине похолодает
14:50 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Уже с воскресенья, 23 сентября, в Украине местами похолодает до +18, и пройдут дожди.

В Украине в ближайшие дни осадки не прогнозируются, температура днем поднимется до 23-28°, а уже с 23 сентября температура снизится ночью до 4-10°, днем до 14-20°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 23-28°", - говорится в сообщении.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 10-12°, днем 25-27°.

Прогноз погоды на 23 сентября, фото: meteo.gov.ua

В Киевской области также без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 23-28°.

Согласно прогнозу, 20-21 сентября будет малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°.

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В столице также осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

В Украине 22 сентября без осадков, лишь днем в западных областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью 9-15°, на побережье морей до 18°; днем 22-28°, на крайнем западе около 20°. 23 сентября в Украине дожди, отдельные грозы; снижение температуры (кроме юго-восточной части) ночью до 4-10°, днем до 14-20°.

В Киеве 22 сентября без осадков; температура ночью 10-15°, днем 23-28°. 23 сентября дожди; снижение температуры ночью до 5-10°, днем до 14-19°.

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Новости Украины, Осень, Погода, Похолодание, Прогноз погоды, Синоптики.
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