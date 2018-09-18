В УПЦ МП заявили о расколе в обществе после томоса

Предоставление украинской церкви томоса об автокефалии и начало создания единой поместной церкви в Украине может привести к масштабному "расколу украинского общества".

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал руководитель делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Антоний.

"Эти действия могут привести к расколу украинского общества, и на ближайшие годы, или на века надо будет отбросить мысли о единой церкви - именно это нас сейчас волнует больше всего. Существование двух церковных юрисдикций разрежет тело нашего общества очень глубоко, и я не представляю, как потом его исцелять. Конечно, это приведет и к расколу во всем православном мире", - рассказал священник. Он также отметил, что от "ереси и раскола никто не застрахован", если не жить соборно.

"В церковной истории бывали случаи, когда великие патриархи становились ересиархами и раскольниками. Церковь живет своей полнотой. Епископат действует не так, как хочет сам, или по чьему-то заданию, а чувствуя, чем живут люди. Люди для нас не электорат, как у политиков, у нас - народ Божий", - подчеркнул митрополит Антоний.

Кроме этого в УПЦ МП назвали противозаконным и неправильным, если Верховная Рада примет закон, по которому УПЦ МП должна сменить свое название.

"Прихожанами нашей церкви есть украинцы, граждане Украины, и их церковь должна носить название Украинская православная церковь. Не надо искусственно делать миллионы собственных граждан чужими в собственной стране. Это к добру не приведет", - сказал Антоний. Он подчеркнул, что для отстаивания названия будут использоваться все законные методы.

"У нас есть документ, который называется "Основы социальной концепции УПЦ", согласно которому, в очень сложных ситуациях - я процитирую: "Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению".

Это крайняя мера, но она зафиксирована в нашей социальной концепции, утвержденной собором архиереев", - отметил Антоний.

Также Антоний заявил, что УПЦ МП не признает поместную украинскую церковь, так как не признают ее еще несколько поместных церквей.