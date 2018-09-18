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В Украине за июль умерло 199 младенцев

В Украине за июль умерло 199 младенцев
20:03 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Pixabay

Новости Украины:

За семь месяцев в Украине умерло 1478 младенцев, и из них в июле 199 детей.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В частности, по данным Госстата, в январе-июле 2018 количество умерших детей в возрасте до 1 года составило 1478 человек.

При этом, в аналогичном периоде прошлого года умерло 1587 младенцев.

В то же время по результатам января-июня количество умерших младенцев составляло 1279 человек. То есть за месяц в Украине умерло 199 младенцев.

За семь месяцев этого года в Украине родилось 195 748 детей, а за семь месяцев 2017 года — 209 433 детей.

В целом, за полгода в Украине умерло 1279 младенцев.

Ранее сообщалось, что в июле украинцев стало меньше на 15,8 тысяч человек.

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Новости Украины, Госстат Украины, Июль, Младенцы, Население.
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