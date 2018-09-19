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Большие штрафы: украинцев предупредили о сжигании мусора и листьев

Сжигание листьев в Киеве запрещена
11:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Украинцев предупреждают, что вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года.

Власти Киева предостерегают от сжигания мусора и листьев и предупреждают о штрафах. Как сообщает столичное управление экологии и природных ресурсов, размер штрафа составляет от 340 до 1360 грн.

Согласно сообщению, при сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. Вместе с дымом в воздух высвобождаются пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года. Нередко вместе с листьями горит мусор, что вызывает еще более мощное загрязнение атмосферного воздуха, отмечают в управлении.

"Призываем киевлян и соответствующие службы предотвращать сжигание листьев не только в парках и скверах, но и на придомовых территориях, поскольку в тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензопирен, который может вызвать у человека раковые заболевания", – сказал руководитель Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.

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Кроме того, сжигание растительных остатков составляет существенную угрозу природе: с листьями сгорают полезные насекомые, разрушается почвенный покров, происходит обеднение почвы, уничтожаются семена и корни травянистых растений, повреждаются нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней; в 2-4 раза возрастает промерзание грунта. Сжигание листьев в Киеве запрещено Правилами благоустройства города.

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Новости Украины, ГСЧС, Листья, Пожар, Штрафы.
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