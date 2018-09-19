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Прогноз погоды на 20 сентября: украинцам обещают настоящее лето

Прогноз погоды на 20 сентября
12:31 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни осадки не прогнозируются, температура днем поднимется до 25-27°.

На территории Украины в ближайшие сутки, 20 сентября, сохранится теплая и сухая воздушная масса, без осадков, сообщает  Украинский гидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-18°; днем 23-28°.

Прогноз погоды на 19 сентября, фото: meteo.gov.ua

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +11…+ 13 градусов, днем +25…+27 градусов.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +10…+12 градуса, днем +25…+27 градусов.

На юге Украины сухо. Температура воздуха ночью +14…+16 градуса, днем +26…+28 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Киеве 20 сентября без осадков, температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 сентября самая высокая температура днем была 30,4° в 2015 году, самая низкая ночью 0,0° в 1921 году.

Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает

В Украине 21 сентября также без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°.

В Киеве 21 сентября без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

По состоянию на 9:00 среды, 19 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах г.Киева 19°.

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Новости Украины, Дожди, Жара, Погода, Погода на 20 сентября, Прогноз погоды, Синоптики.
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