Гриневич: 80% безработных в Украине имеют высшее образование

В Украине на сегодня 80% безработных имеют высшее образование. Об этом сегодня сказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Только 20% наших выпускников школ идут получать профессиональное образование, а 80% - высшее. При этом большинство, 80% безработных в нашей стране, это люди с высшим образованием", - рассказала Министр.

По словам Гриневич, в Европе в среднем 40% выпускников идут учиться в учреждения профессионального образования. А, в частности, в Чехии, Хорватии, Австрии и Финляндии этот показатель достигает 70%.

Как сообщалось ранее, в проекте Государственного бюджета Украины на 2019 на образование запланировано выделить 242 100 000 000 грн, что на 27,8 млрд грн больше, чем в этом году.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил Концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.