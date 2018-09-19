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Гриневич: 80% безработных в Украине имеют высшее образование

Лилия Гриневич
14:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Украине на сегодня 80% безработных имеют высшее образование.

В Украине на сегодня 80% безработных имеют высшее образование. Об этом сегодня сказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Только 20% наших выпускников школ идут получать профессиональное образование, а 80% - высшее. При этом большинство, 80% безработных в нашей стране, это люди с высшим образованием", - рассказала Министр.

По словам Гриневич, в Европе в среднем 40% выпускников идут учиться в учреждения профессионального образования. А, в частности, в Чехии, Хорватии, Австрии и Финляндии этот показатель достигает 70%.

Как сообщалось ранее, в проекте Государственного бюджета Украины на 2019 на образование запланировано выделить 242 100 000 000 грн, что на 27,8 млрд грн больше, чем в этом году.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил Концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

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Новости Украины, Безработица, Высшее образование, Лилия Гриневич, Минобразования.
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1 Комментарий
  • Василий 19.09.2018 14:37

    Если 80% идут получать высшее образование, почему так удивляет 80% с высшим образованием среди безработных? Какое образование - такие и специалисты...

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