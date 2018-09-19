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Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
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Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать

Рождество Пресвятой Богородицы 2018
20:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 21 сентября православные христиане отмечают большой праздник - Рождество Пресвятой Богородицы или Вторую (Малою) Пречистую.

Как известно, этот праздник относится к числу двунадесятых (двенадцать важнейших после Пасхи праздников).

Рождество Пресвятой Богородицы 2018: история праздника 21 сентября

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о празднике
Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о праздникеЧитать полностью

В каждой семье в честь этого праздника принято накрывать большой стол. Наши предки считали, что чем богаче хозяйка подготовится к Рождеству Пресвятой Богородицы, тем щедрее будет урожай на следующий год.

Поэтому не забудьте отдать дань природе, положив на стол корзинку с яблоками, грушами, сливами и виноградом. Если урожай был большим, этот праздник раньше отмечали целых две недели.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы:

Вторая Пречистая 2018: смысл праздника 21 сентября
Вторая Пречистая 2018: смысл праздника 21 сентября Читать полностью
  • Не занимайтесь тяжелым физическим трудом: оставьте на потом работу по дому, в саду и огороде;
  • Когда вы сядете всей семьей за стол, на пол нельзя сметать крошки. Если после еды оставался хлеб, его давали домашним животным.
  • Нельзя также ссориться с близкими и конфликтовать с окружающими (если ситуация близка к критической, попытайтесь решить любые спорные моменты мирным путем);
  • В день Рождества Пресвятой Богородицы у вас должны быть чистые помыслы. Не повышайте голос на близких людей - это грех. Также нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.
  • В этот день соблюдается пост: не разрешено употреблять мясо и алкоголь.
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Новости Украины, 21 сентября, Праздник, Рождество Пресвятой Богородицы 2018, что категорически нельзя делать, Что нельзя делать.
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