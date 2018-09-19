Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать

Как известно, этот праздник относится к числу двунадесятых (двенадцать важнейших после Пасхи праздников).

В каждой семье в честь этого праздника принято накрывать большой стол. Наши предки считали, что чем богаче хозяйка подготовится к Рождеству Пресвятой Богородицы, тем щедрее будет урожай на следующий год.

Поэтому не забудьте отдать дань природе, положив на стол корзинку с яблоками, грушами, сливами и виноградом. Если урожай был большим, этот праздник раньше отмечали целых две недели.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы: