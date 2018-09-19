Суд вынес решение об аресте части имущества Омеляна

Соломенский райсуд Киева принял решение об аресте имущества главы Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь суда Яна Квитченко, сообщает Украинская правда.

По ее словам, в суд поступило два ходатайства, одно из которых было удовлетворено полностью, а второе - частично.

На уточняющий вопрос, оба ли ходатайства касались ареста имущества, она ответила утвердительно.

Что касается деталей ходатайств, пресс-секретарь ответила, что пока не может их сообщить, поскольку не присутствовала на заседании и вся информация будет позже.

По словам самого Омеляна, он еще не знает подробностей ареста своего имущества, поскольку узнал об этом из новостей.

Ранее стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать имущество министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в незаконном обогащении.

Ранее, 13 сентября, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Санкция более тяжелой статьи (ч.3 ст.368-2 "Незаконное обогащение") предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Следователи считают, что "в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы".

В частности, Омелян якобы приобрел себе внедорожник BMW X5 2015 выпуска. Автомобиль, по словам министра, принадлежит его брату.

Также чиновник якобы отметил направдивую стоимость еще одного авто, Volvo S80 2007, и не отобразил аренду и пользование домом.

Омелян говорит, что в доме был в гостях.

Министр заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде.

14 сентября Соломенский райсуд отпустил Омеляна на поруки, но обязал сдать загранпаспорта.

В то же время НАБУ предоставило разрешение министру выезжать в зарубежные командировки.