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Сытник об установлении новых "жучков" в САП: Это неправда

Артем Сытник
19:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Директор НАБУ Артем Ситник опроверг информацию о повторном установлении средств для "прослушки" в САП.

Директор НАБУ Артем Ситник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Это неправда", - подчеркнул Ситник, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация об установлении НАБУ техники для "прослушки".

В среду руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП с Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Раньше, в марте этого года, в кабинете руководителя САП Холодницкого были обнаружены "жучки" для прослушки, которые были установлены в аквариуме.

Позже выяснилось, что прослушка была установлена в рамках совместного уголовного дела НАБУ и ГПУ в отношении Холодницкого.

Затем НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя САП Холодницкого.

В мае Холодницкий заявил, что написал 16 страниц объяснений на жалобы НАБУ и ГПУ.

26 июля Комиссия прокуроров решила вынести Холодницкому выговор.

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, Жучки, НАБУ, Назар Холодницкий, Прослушка.
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