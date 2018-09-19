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Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ

Назар Холодницкий
20:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на пресс-конференции прокомментировал последние события, связанные с САП.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что будет просить руководителей Нацполиции и Службы безопасности возбудить в отношении работников НАБУ четыре уголовных дела.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Я буду просить руководство Нацполиции и СБУ провести качественное расследование каждого из этих производств: по факту прослушки - законной или незаконной; по факту умышленного ДТП; по факту угона автомобиля, который был зафиксирован на видео, и по факту применения физической силы к водителю САП", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что сотрудники НАБУ тянули со стороны Охматдета кабель в САП для установления прослушки, чтобы "иметь на мушке каждого прокурора, чтобы они были статистами позорных... подозрений".

Также руководитель САП отметил, что ему непонятно, на каком основании НАБУ проводило спецоперацию возле САП, поскольку разрешения прокурора на такие следственные действия не было.

"У меня вопрос: на каком основании осуществлялась НАБУ эта операция? Закон предусматривает, что поручение по определенным производствам имеет право предоставлять только прокурор. САП никаких поручений не давала. Если это очередная совместная группа неизвестно с кем и как, то это - выполнение заведомо преступного приказа", - считает он.

Также руководитель САП отметил, что проинформировал об этой ситуации генпрокурора Юрия Луценко.

На вопрос, общался ли он с директором НАБУ Артемом Сытником, Холодницкий ответил: "мне не о чем с ним говорить". Также он выразил убеждение, что это был именно спецназ НАБУ. "Нет, это был спецназ НАБУ. Руководитель спецназа, я знаю его в лицо", - уточнил Холодницкий.

Кроме того, отвечая на вопрос, проверял ли он свой кабинет на предмет прослушивающих устройств, руководитель САП ответил: "Не переживайте, все в порядке, там новые рыбки появились".

Ранее, 19 сентября, Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, сотрудники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП из Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ вызволять своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП", - отметил Холодницкий.

Также некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании детективов НАБУ за установку прослушки в САП.

Позднее директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о попытках установить в САП средства для прослушивания детективов.

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий, Нацполиция, Расследование, СБУ, Юрий Луценко.
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