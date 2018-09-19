День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом
Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом
Новости: Посла Палестины вызвали в МИД Украины
Посла Палестины вызвали в МИД Украины
Новости: Шахтер в стартовом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Хоффенхаймом
Шахтер в стартовом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Хоффенхаймом
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)
X

Омеляна завтра ждут детективы НАБУ на продолжение допроса

Владимир Омелян
22:11 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: У министра инфраструктуры Владимира Омеляна прошла первая часть допроса, завтра его ждут в НАБУ для продолжения.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что детектив Национального антикоррупционного бюро на завтра снова вызвал его на допрос.

Об этом Омелян сказал журналистам сегодня в Киеве после допроса, передает корреспондент УНН.

"Это первая часть допроса, завтра - продолжение в шесть часов (вечера - ред.)", - сказал Омелян.

Он отметил, что во время сегодняшнего допроса "детектив был максимально корректен, спрашивал о настроении, здоровье".

Также Омелян сказал, что ему не известно, какое его имущество подпадает под арест по решению суда, поскольку судебное заседание проходило в закрытом режиме, а решение еще ни он, ни его адвокаты не получали.

Комментируя открытое против него уголовное производство, Омелян отметил: "Я считаю, что у каждого должно быть право на вопросы. Для меня выглядит мегаудивительно это дело ... Я неоднократно давал объяснения происходящего. Поэтому должно так быть, как есть, - каждый украинец должен отвечать за свою реформу".

Ранее, 18 сентября, суд принял решение об аресте имущества министра инфраструктуры Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Омелян, Допрос, НАБУ, Уголовное дело.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Минэкономразвития сможет проверять туроператоров Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о празднике

Последние новости

Laura Marti представила клип на новую песню "I Want You To Hear Me" Хирн: Джошуа ждет самый сложный бой в карьере Сущенко получил право на звонки и свидание с родными до этапирования
Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
04 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
05 Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости сегодня
22:30 Трамп не переживает о показаниях Манафорта по "российскому делу"
22:29 Финны построят "антикабаний" забор
22:29 Шикарные торты и пирожные, которые креативно украсили (Фото)
22:25 Renault рассказала о новинках на Парижском автосалоне-2018
22:25 Арсенал - Ворскла: слова тренеров накануне матча Лиги Европы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Новости: Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Новости: Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Новости: Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь