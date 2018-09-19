Омеляна завтра ждут детективы НАБУ на продолжение допроса

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что детектив Национального антикоррупционного бюро на завтра снова вызвал его на допрос.

Об этом Омелян сказал журналистам сегодня в Киеве после допроса, передает корреспондент УНН.

"Это первая часть допроса, завтра - продолжение в шесть часов (вечера - ред.)", - сказал Омелян.

Он отметил, что во время сегодняшнего допроса "детектив был максимально корректен, спрашивал о настроении, здоровье".

Также Омелян сказал, что ему не известно, какое его имущество подпадает под арест по решению суда, поскольку судебное заседание проходило в закрытом режиме, а решение еще ни он, ни его адвокаты не получали.

Комментируя открытое против него уголовное производство, Омелян отметил: "Я считаю, что у каждого должно быть право на вопросы. Для меня выглядит мегаудивительно это дело ... Я неоднократно давал объяснения происходящего. Поэтому должно так быть, как есть, - каждый украинец должен отвечать за свою реформу".

Ранее, 18 сентября, суд принял решение об аресте имущества министра инфраструктуры Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.