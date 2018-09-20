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В Украине вводится европейская система мониторинга водных ресурсов

Мониторинг воды
04:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине с 1 января вводится новая система мониторинга воды по аналогии европейской системы исследования водных ресурсов.

Кабинет министров поддержал разработанный Минприроды порядок осуществления государственного мониторинга вод, который начнет действовать в Украине с 1 января 2019 года и введет новую европейскую систему мониторинга водных ресурсов.

Об этом проинформировал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщается на сайте Минприроды.

"Мы наконец вводим в Украине точно такие же подходы к мониторингу состояния поверхностных вод, которые действуют в Европейском Союзе. Это означает, что мы покончим с ситуацией, когда несколько органов мониторили одни и те же показатели, а за другими не следил никто, когда различные органы измеряли в разных единицах, а общегосударственная программа мониторинга не давала четкой картины состояния водных ресурсов", - сказал Семерак.

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Он отметил, что новая система мониторинга позволит реально оценить ситуацию с состоянием водных ресурсов в Украине и в дальнейшем на основании этих данных будут приниматься эффективные управленческие решения.

Кроме того, новая система мониторинга даст возможность каждому гражданину и эксперту получать в доступный способ и по-европейски классифицированы данные о состоянии водных массивов, бассейнов рек в целом. Данные, полученные в результате мониторинга, будут публиковаться на специализированном портале.

Напомним, Украина, согласно требованиям Соглашения об ассоциации с ЕС, обязалась реформировать водный сектор и осуществлять управление им по бассейновому принципу, как того требует Водная рамочная директива Европейского Союза. В конце 2016 года парламент принял разработанный Минприроды законопроект № 3603. Бассейновый принцип управления водными ресурсами также предусматривает, что финансовый механизм гарантирует непосредственную связь между платой за водопользование и финансированием приоритетных водоохранных мероприятий в пределах бассейна.

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Новости Украины, Европейская система мониторинга водных ресурсов, Кабинет Министров, Минприроды, Мониторинг воды, Остап Семерак.
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