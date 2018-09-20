Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"

В Украине в четверг, 20 сентября ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха до +28°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"20 сентября небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - говорится в сообщении. Температура 23-28°.

21-22 сентября воздержится переменная облачность, без осадков, лишь днем 22 сентября в западных областях кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, 22 сентября в западных и северных областях, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°, 22 сентября в большинстве западных областей снижение температуры до 17-22°.

23 сентября в Украине дожди, отдельные грозы (ночью на востоке и в Приазовье, днем на западе страны преимущественно без осадков); температура ночью 6-12°, днем 12-18°; в южной и восточной частях ночью 9-15°, днем 19-25°.

24 сентября ночью в восточной части, днем в западных, северных и Винницкой областях дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 4-10° (на юге и востоке страны 8-13°), днем 12-18°, в южной части до 21°.

В Киеве и Киевской области 20 сентября небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в столице 25-27°; по области 23-28°.

В течение 21-22 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, 22 сентября 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

23-24 сентября в столице ожидаются дожди, лишь ночью 24 сентября без осадков.

Температура ночью 23 сентября 7-12°, 24 сентября 4-9°; днем 12-17°.