Найден человек, на котором в 80-х прошло тестирование вещества "Новичок"

Журналисты "Громадського радіо" нашли мужчину, который в 80-х годах был добровольцем для тестирования вещества "Новичок". Об этом сообщает "Громадське радіо".

"Добровольцем для исследования был военнослужащий. Его заверили, что отрицательных последствий для здоровья при этом не будет", - рассказала журналистка Ярослава Вольвач.

По ее словам, тестирование вещества проходило, вероятно, в рамках операции "Фолиант" Министерства обороны СССР.

"По словам мужчины, с которым я пообщалась, "Новичок", скорее всего, — общее название всех веществ, которые тестировали на людях в рамках операции "Фолиант", — рассказывает журналистка.

Подопытный рассказал, что во время эксперимента он вдыхал пары этого вещества. На время теста его помещали в специальную камеру. Исследователи контролировали концентрацию вещества. Кроме того, они фиксировали состояние до вдыхания вещества и позже.

Влияние на состояние своего здоровья мужчина заметил позже. Визуально его можно увидеть и сейчас, отметила журналистка.

"Я заметила видимое воздействие на кожу. Я не буду детализировать, но это изменение цвета кожи", — добавила она.

Из соображений безопасности "Громадське радіо" не называет имя подопытного и место его проживания.

Как сообщалось, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери неизвестным веществом, которую идентифицировали как "Новичок".

В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Британии правильно идентифицировала вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия, и подтвердили российское происхождение "Новичка". Позже, 30 июня произошло отравление "Новичком" двух людей в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла. Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, также отравившийся веществом, остается в критическом состоянии в больнице.