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Прогноз погоды на 21 сентября: осеннее тепло сохранится, без осадков

Осенний листок
13:15 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В последний рабочий день недели, 21 сентября, синоптики не прогнозируют осадков, погода будет теплой, местами до +28°.

В ближайшие сутки, 21 сентября, на территории Украины сохранится теплая и сухая воздушная масса, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу ожидается юго-западный ветер, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°, в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 15-19°.

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +10…+13 градусов, днем +24…+27 градусов.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +11…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +11…+ 14 градусов, днем +25…+28 градусов.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +11…+14 градуса, днем +25…+27 градусов.

На юге Украины сухо. Температура воздуха ночью +13…+16 градуса, днем +25…+28 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Киеве - без осадков, температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,0 градусов тепла в 1932 году, самая низкая ночью на отметке 0,7 градусов выше ноля в 1902 году.

В субботу, 22 сентября, в Украине без осадков, лишь днем в западных областях дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°, в большинстве западных областей снижение дневной температуры до 13-18°. В Киеве 22 сентября - без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.

20 сентября по состоянию на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре в пределах Киева 19°.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, уже с воскресенья, 23 сентября температура в Украине снизится ночью до 4-10°, днем до 14-20°, пройдут дожди. В Украине 22 сентября без осадков, лишь днем в западных областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью 9-15°, на побережье морей до 18°; днем 22-28°, на крайнем западе около 20°. 23 сентября в Украине дожди, отдельные грозы; снижение температуры (кроме юго-восточной части) ночью до 4-10°, днем до 14-20°.

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