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Не только дожди: синоптик предупредила украинцев о надвигающихся заморозках

Заморозки осенью
12:26 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Кроме похолодания и дождей, которые придут в Украину на выходных 22 и 23 сентября, синоптики предупреждают о заморозках с 25 сентября.

Дожди в Украине продлятся на протяжении всей следующей недели - до выходных включительно, а заморозки придут в страну уже 25 сентября. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии корреспонденту УНН.

"К середине следующей недели, даже с 25 в Карпатах, а с 26-27 на большей территории Украины будут заморозки на грунте и, и местами в воздухе. Около 0", - сообщила она.

По ее словам, дожди в Украине начнутся уже в нынешнюю субботу, 23 сентября, на западе страны, и продлятся практически всю следующую неделю. В воскресенье фронт распространится практически на всю территорию Украины, а 24 сентября, в понедельник, новый циклон будет двигаться из Германии через Польшу и Белоруссию, накрывая территорию Украины.

"Поэтому снова дожди и совсем другие температуры - это уже осень. 12-18 градусов - дневная температура, ночью - 4-10. К концу недели тоже рассчитываем на какие-то дожди - уже на следующие выходные", - уточнила метеоролог.

При этом она добавила, что потепление можно ожидать только в октябре - за неделю-две.

"Возможно, со временем, где-то через неделю-две, уже в октябре будут теплые дни, мы не исключаем", - отметила Н. Голеня.

Напомним, в ближайшие выходные в Украине ожидается снижение температуры и обильные осадки в виде дождя, что свидетельствует о приходе метеорологической осени. Напомним, синоптик Леонид Горбань добавил, что второе бабье лето стоит ожидать после 4 октября. Тогда столбики термометров снова поднимутся до 20 градусов тепла и выше.

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Новости Украины, 25 сентября, Дожди, Заморозки в Украине, Конец бабьего лета, Погода в Украине, Похолодание, Прогноз погоды в Украине.
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