САП передала в Генпрокуратуру представление на Мосийчука

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Генпрокуратуру представление на Мосийчука.

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура предлагает просить о снятии неприкосновенности с депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, сообщает Украинская правда.

"Да, ГПУ получила представление от САП на нардепа Мосийчука", – сообщила журналисту "Украинской правды" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокурор передал документ в управление правового обеспечения для анализа", – уточнила она.

"После выводов управления будет принято решение о дальнейшей судьбе представления – либо оно буле подписано и передано в Верховную Раду, либо возвращено в САП для доработки", – отметила Сарган.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что будет просить руководителей Нацполиции и Службы безопасности возбудить в отношении работников НАБУ четыре уголовных дела.