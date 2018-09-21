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Десантники ВСУ "захватили" полевой штаб американцев (Фото)

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Saber Junction 2018
14:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Генштаб ВСУ

Новости Украины: Украинские десантники захватили полевой штаб американцев на учениях Saber Junction 2018.

Рота украинских десантников из 95-й бригады (Житомир) на международных учениях Saber Junction 2018 в Германии захватила полевой штаб батальона 173-й десантной бригады США и группу итальянских спецназовцев.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Девять часов блуждания по лесам. Хорошая работа, "еноты"!" - говорится в сообщении.

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По словам командира десантно-штурмовой роты капитана Ивана Федоренко, противник не ожидал появления украинцев в своем расположении, а потому серьезного сопротивления не оказал.

Наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы техники, а условные потери украинских бойцов - 2 человека.

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Новости Украины, Saber Junction 2018, Военные учение, ВСУ, Десантники.
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