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В ВСУ назвали фейком распределение осенних призывников в зону ООС

ВСУ
17:43 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua

Новости Украины: Командование Сухопутных войск ВСУ опровергло информацию об отправке солдат-срочников после проведения осеннего призыва в зону ООС.

Осенний призыв граждан на срочную военную службу, который начнется в октябре, увеличен президентом Петром Порошенко на месяц с целью качественного отбора и в связи с увеличением количества призывников для комплектования Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

 Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Отмечается, что согласно закону о военной службе, после вступления в силу указа президента о проведении очередного призыва в случае, если при любых обстоятельствах повестка не доставлена, граждане призывного возраста обязаны явиться в призывной участок в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва.

"В случае неявки призывника без уважительных причин по вызову военного комиссариата на призывную комиссию, он несет ответственность установленную законом", - сказано в заявлении.

Вместе с тем в ВСУ опровергли распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что новобранцев будут отправлять в зону проведения Операции объединенных сил.

Там отметили, что это абсолютно фейковая информация, которая может быть распространена в интересах России.

"Такие статьи делаются или по заказу противников восстановления Вооруженных Сил Украины или с целью саморекламы поднятием острых вопросов и никак не для повышения имиджа военнослужащего, как защитника своего государства", - заявили в штабе Командования.

В Генштабе объяснили продление сроков осеннего призыва

Кроме того, в ВСУ отметили, что с приближением призывной компании в некоторых СМИ и на форумах в социальных сетях распространяется фейковая информация со ссылкой на так называемых "военных экспертов" и несуществующих представителей Генштаба ВСУ, которая совершенно не соответствует действительности или является результатом бурной (неадекватной) фантазии.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко увеличил срок призыва на срочную военную службу в 2018 году с 2 до 3 месяцев.

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Новости Украины, Армия, ВСУ, Минобороны, ООС, Осенний призыв, Призыв 2018.
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