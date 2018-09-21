Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие

На военном полигоне Вооруженных сил Украины состоялись испытания нового украинского оружия и военной техники.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после испытаний, сообщили в пресс-службе СНБО Украины.

По его словам, состоялись авиационные испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, который способен проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов, а также боевого беспилотного комплекса, который может нести мощный фугасный или термобарический боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.

Фото: rnbo.gov.ua

"Эти беспилотные комплексы созданы украинскими оружейниками в сотрудничестве с нашими иностранными партнерами", - подчеркнул Турчинов. Кроме того, были продемонстрированы летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов "Скаут" и АК1-3. Секретарь СНБО отметил, что эти вертолеты способны обеспечивать разведку и быстрое сообщение в войсках, выполнять задачи по охране границы, а также с комплексом современного вооружения обеспечивать выполнение боевых задач, поражая цели как днем, так и ночью, в частности, работая в беспилотном режиме.

Фото: rnbo.gov.ua

Также состоялись испытания модернизированной ЗУ-23-2.

"Сочетание этой надежной зенитной установки с электронной системой автоматического нахождения цели и управления ведением огня позволит надежно уничтожать воздушные и наземные цели, в частности БПЛА, состоящие на вооружении в РФ", - подчеркнул он.

"Важной деталью этой модернизации является возможность, благодаря автоматической системе, управлять огнем сразу нескольких зенитных установок на расстоянии, с защищенных позиций, не подвергая риску жизни наших военнослужащих", - пояснил секретарь СНБО Украины.

На полигоне были продемонстрированы и испытаны новые боеприпасы украинского производства, в частности, ракеты РС-80, пригодные для использования в различных вариантах их применения, и осколочно-фугасный снаряд для популярных в войсках пушек МТ-12 "Рапира". "Все новые разработки украинского ОПК, которые прошли испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, и после взятия их на вооружение значительно усилят наш военный потенциал", - подчеркнул Турчинов.

Ранее неуправляемые реактивные снаряды РС-80 "Оскол", которые разработаны и изготавливаются ГАХК "Артем", успешно прошли очередной этап государственных испытаний.