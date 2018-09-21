Порошенко заявил, что каждый четвертый украинец получил биометрический паспорт

В Украине каждый четвертый гражданин получил биометрический паспорт. Об этом во время вручения десятимиллионного биометрического паспорта заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня у нас паспорт будет получать 10-миллионный гражданин Украины. Каждый четвертый украинец получил биометрический паспорт", - сообщил Порошенко.

Как сообщалось, в течение 2017 года в Украине было оформлено 4 миллиона биометрических паспортов для выезда за границу.

Отметим, Государственная пограничная служба сообщала, что с начала действия безвиза 11 июня 2017 года по конец июня 2018 года состоялось более 21 млн пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.