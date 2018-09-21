САП завела дело по разглашению Сытником Омеляну данных об обыске

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного разглашения данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником.

Как говорится в сообщении САП в Facebook, речь идет о вчерашнем заявлении Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении, относительно заблаговременного сообщения ему Ситником информации о запланированном проведении обыска по месту его проживания.

"Предварительно, указанное заявление не видится голословным, ведь материалы уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении, содержат сведения о наличии телефонных соединений между Омеляном В.В. и абонентом, записанным как "Артем Сытник", накануне проведения обыска, в частности в 08.00 час., 11.32 час., 19.09 час., 23.42 час. 02.11.2017 года", - отмечается в сообщении. Сообщается, что с целью обеспечения эффективности досудебного расследования материалы начатого уголовного производства будут направлены Генеральному прокурору для определения органа досудебного следствия

"Одновременно обращаем внимание, что Сытником А.С. последовательно, постоянно и систематически осуществляется неправомерное разглашение данных досудебного расследования, что существенно вредит интересам уголовного производства", - подчеркнули в САП.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян, подозреваемый в незаконном обогащении, заявил, что об обыске у него дома его предупредил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Сам Сытник это отрицает.

19 сентября между сотрудниками САП и НАБУ произошла стычка.

Конфликт начался с того, что глава САП Назар Холодницкий сообщил о попытке установить "прослушку" в кабинете САП.