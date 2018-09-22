Князев сказал, почему возросло количество рейдерских захватов

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что полицейские должны мгновенно реагировать на любые попытки рейдерских захватов и проводить эффективное расследование каждого факта. Об этом он сообщил 21 сентября во время видеоселекторного совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений полиции, информирует департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Князев подчеркнул, что полицейские должны мгновенно реагировать на любые попытки рейдерских захватов, а следовательно – проводить эффективное расследование каждого факта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совещание было созвано в связи с последними событиями, связанными с нарушением прав законных владельцев и силовым захватом предприятий. В частности, речь идет о событиях в Киевской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях.

В ходе совещания руководители Нацполиции обсудили дальнейшие шаги по противодействию рейдерским захватам предприятий и привлечению правонарушителей к ответственности.

Князев также отметил, что сейчас такие случаи участились в аграрном секторе в связи с периодом сбора урожая, однако они имеют место в течение всего года. В частности, в 2018 году совершено несколько десятков уголовных правонарушений. Поэтому, по его словам, полиция усиливает свои меры по противодействию такой преступной деятельности.

"Главными в этом направлении для нас есть две составляющие - мгновенная реакция и дальнейшее эффективное расследование. Наша задача – 100% задержание по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса всех рейдеров и направление их дел в суд. Начинаем новый этап работы антирейдерских штабов в областях. К этой работе должны быть привлечены и взаимодействовать между собой все силовые и другие государственные структуры", – подчеркнул Князев.

Отдельно глава Нацполиции подчеркнул важность сотрудничества полиции с потерпевшей стороной, информирование общественности во время рейдерских атак. Напомним, 8 сентября в Змиевском районе Харьковской области, в результате стрельбы во время рейдерского захвата "Строгого О.Ф" пострадали четыре человека.