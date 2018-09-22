Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода

В ближайшие дни в Украине ухудшится погода: ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, днем 22 сентября в западных областях, а 23-24 сентября в Украине пройдут дожди, местами с грозами, ожидается усиление ветра до 15-22 м/сек. 22 сентября в Карпатском регионе, 23 сентября в северной части страны местами сильные дожди. Также в Украине значительно похолодает: ночью до 6°-12°, днем до 12°-18°.

23-24 сентября на высокогорье Карпат пройдет дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 1°-6° тепла.

На Киевщине 23-24 сентября также ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (ночью 23 сентября местами сильные дожди, грозы), усиление ветра до 15-20 м/с; значительное снижение температуры ночью до 6°-11°, днем до 12°-17°.

Напомним, уже после первой недели октября украинцев ожидает значительное понижение температуры и первые заморозки. С 1 по 9 октября дневная температура будет порядка 19-23 градуса, затем к 10 октября будет резкое снижение температуры – до 11-13 градусов выше нуля. Сильные осадки еще пройдут 8-9 октября.