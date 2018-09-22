Аваков сообщил, где и кто чаще всего делает загранпаспорта в Украине

Женщины чаще, чем мужчины, оформляют заграничный биометрический паспорт в Украине, а больше всего биометрических паспортов оформлено в Киеве. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"С 2016 года Государственная миграционная служба выдала 10 млн иностранных биометрических паспортов. 52% паспортов получили женщины, 48% паспортов получили мужчины. Средний возраст владельца заграничного биометрического паспорта - 40 лет", - сообщил Аваков.

По его данным, регионы-лидеры по оформлению биометрических паспортов:

Город Киев;

Львовская область;

Днепропетровская область;

Харьковская область;

Одесская область.

При этом больше всего биометрических паспортов оформлено в Киеве.

"С 11 июня 2017 года по биометрическому паспорту за границу выехало 6 213 619 граждан Украины", - отметил министр.

Он также рассказал, что сегодня украинский паспорт - 24-й в мире по количеству стран, куда может путешествовать его владелец без визы.

"В течение 12 месяцев действия безвиза украинцы оформили более 5 млн загранпаспортов, тогда как ранее годовой объем выдачи этих документов не превышал 2,5 млн", - добавил Аваков.

По украинскому паспорту можно без виз поехать в 90 стран, виза по прибытию нужна в 41 стране, в 67 странах необходимо оформлять визу заранее, указал он. Кроме того, с начала года в Украине оформлено более 3,7 млн загранпаспортов и около 900 тысяч ID-карт, а всего с 2016 года оформлено почти 2,3 млн ID-карточек.