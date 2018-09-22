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В Украину в воскресенье придет похолодание и дожди

Зонтик
14:52 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В воскресенье, 23 сентября, в Украине изменится погода, похолодает, пройдут дожди кроме восточных, Днепропетровской и большинства южных областей.

В ближайшие сутки, 23 сентября, характер погоды в Украине резко изменится: на территорию страны переместится холодная и влажная воздушная масса с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине, кроме восточных, Днепропетровской и большинства южных областей, дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, на севере страны местами порывы 15-18 м/с.Температура 6-13°, в юго-восточной части 11-16°.

Днем на Левобережье, в южных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с, во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура 14-19°, на юге до 23°, на крайнем востоке страны 24-29°.

На западе Украины преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +6…+10 градусов, днем +16…+18 градусов.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины дождь Температура воздуха ночью +10…+13 градусов, днем +16…+18 градусов.

В центре Украины дождь. Температура воздуха ночью +10…+ 12 градусов, днем +15…+18 градусов.

На востоке Украины дождь с грозой. Температура воздуха ночью +13…+16 градуса, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины дождь и гроза. Температура воздуха ночью +13…+16 градуса, днем +19…+22 градусов.

В Крыму дождь с грозой. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градусов.

В Киеве - дождь (днем местами небольшой); температура ночью 10-12°, днём 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 сентября самая высокая температура днем была +28,4° в 2015 году, самая низкая ночью -1,1° в 1902 году.

Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь

24 сентября ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях, днем, кроме юго-востока, дожди, в северных, Волынской, Ровенской областях - сильные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-28 м/с. Температура ночью 6-11°, днем в западных и северных областях 12-17°, на остальной территории 18-23°. В Киеве - дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 10°, днем 13-15°. 22 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в пределах Киева 19°.

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Новости Украины, 23 сентября, Дневная температура, Дожди, Погода в регионах Украины, Похолодание, Прогноз погоды в Украине.
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Новости общества Украины

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