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Госкомтелерадио не пустил в Украину 5 пропагандистских книг из РФ

Книги
10:20 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Госкомтелерадио не дало разрешения на ввоз с территории России пять книг, в которых присутствуют признаки антиукраинской пропаганды.

Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ пяти книг, в которых присутствуют признаки антиукраинской пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Госкомтелерадио отказал субъектам хозяйствования – ООО "Форс Украина", ООО "Дресс Шоу", ООО "Якабу Трейд"в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ пяти книг, в которых присутствуют признаки антиукраинской пропаганды, фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции касательно отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

В комитете напоминают, что 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, которая происходит или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины".

Таким образом, распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции.

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В общем комитет предоставил 71 отказ в выдаче разрешений на ввоз 264500 экземпляров изданий антиукраинского содержанияВ то же время Госкомтелерадио выдал разрешения на ввоз 21678 названий издательской продукции, среди которой преобладает мировая, европейская и русская классика, мировые бестселлеры, детская литература.

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Все по теме:

Новости Украины, Антиукраинская пропаганда, Госкомтелерадио, Запрет на ввоз, Книги из РФ.
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