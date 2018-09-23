Счетная палата проверит качество ремонта местных дорог в 2019 году

Счетная палата Украины в 2019 году осуществит проверку качества ремонта дорог местного значения, осуществленного за счет бюджетной субвенции. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата в следующем году планирует проверить эффективность использования средств на ремонт дорог не только общегосударственного, но и местного значения. Поскольку на это выделяется значительный объем субвенции из госбюджета", - сказал Пацкан.

Он напомнил, что ведомство уже проводит аудит ремонта дорог общегосударственного значения в трех областях: Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях. И его результаты будут обнародованы уже в конце ноября.

По словам председателя Счетной палаты, аудит в этих областях обусловлен рядом факторов: на ремонт был выделен значительный объем средств, существуют проблемы с выбором подрядчиков, а также является неэффективное распределение бюджетных средств и распыление их на небольшие участки. В то же время в СМИ все чаще появляется информация о значительных недоработках облавтодоров.

"В некоторых областях - Николаевской, Киевской, Житомирской - объем ремонтных работ едва превысил 20 процентов. Деньги на ремонт дорог выделяются, а из-за халатности некоторых местных чиновников дорог так и нет", - сказал Пацкан.

Чиновник напомнил, что в этом году на дорожные проекты было выделено из госбюджета почти 48 млрд грн, из которых более 11 млрд грн - субвенция на местные дороги.

"На следующий год Кабмин закладывает еще больше средств. И крайне важно, чтобы они эффективно использовались. И мы готовы помочь правительству в этом вопросе", - подытожил председатель Счетной палаты.

Как сообщалось ранее, глава Агентства автомобильных дорог Славомир Новак призвал подчиненных рационально использовать средства налогоплательщиков и соблюдать требования законодательства – таким образом, чтобы асфальт в снегопад не укладывали.