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Счетная палата проверит качество ремонта местных дорог в 2019 году

Дороги в Украине
11:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Счетная палата Украины в 2019 году осуществит проверку качества ремонта дорог местного значения, которые были выполнены на средства из госбюджета.

Счетная палата Украины в 2019 году осуществит проверку качества ремонта дорог местного значения, осуществленного за счет бюджетной субвенции. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата в следующем году планирует проверить эффективность использования средств на ремонт дорог не только общегосударственного, но и местного значения. Поскольку на это выделяется значительный объем субвенции из госбюджета", - сказал Пацкан.

Он напомнил, что ведомство уже проводит аудит ремонта дорог общегосударственного значения в трех областях: Днепропетровской, Хмельницкой и Закарпатской областях. И его результаты будут обнародованы уже в конце ноября.

По словам председателя Счетной палаты, аудит в этих областях обусловлен рядом факторов: на ремонт был выделен значительный объем средств, существуют проблемы с выбором подрядчиков, а также является неэффективное распределение бюджетных средств и распыление их на небольшие участки. В то же время в СМИ все чаще появляется информация о значительных недоработках облавтодоров.

"В некоторых областях - Николаевской, Киевской, Житомирской - объем ремонтных работ едва превысил 20 процентов. Деньги на ремонт дорог выделяются, а из-за халатности некоторых местных чиновников дорог так и нет", - сказал Пацкан.

Чиновник напомнил, что в этом году на дорожные проекты было выделено из госбюджета почти 48 млрд грн, из которых более 11 млрд грн - субвенция на местные дороги.

"На следующий год Кабмин закладывает еще больше средств. И крайне важно, чтобы они эффективно использовались. И мы готовы помочь правительству в этом вопросе", - подытожил председатель Счетной палаты.

Как сообщалось ранее, глава Агентства автомобильных дорог Славомир Новак призвал подчиненных рационально использовать средства налогоплательщиков и соблюдать требования законодательства – таким образом, чтобы асфальт в снегопад не укладывали.

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Все по теме:

Новости Украины, Качество ремонта дорог, Проверка, Проверка дорог в 2019 году, Ремонт из госбюджета, Счетная палата Украины.
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