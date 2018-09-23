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Корабли ВМС Украины следуют в Бердянск, где станут частью флота в Азовском море

Смотрите фото (3)
Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец"
12:09 Сегодня Телеграф
Фото: mil.in.ua

Новости Украины: Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились в Бердянск, где станут основой вновь военно-морской базы флота Украины.

В четверг поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой вновь военно-морской базы украинского флота в Азовском море, сообщает интернет-издание "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники.

"Ожидается, что проход из Черного в Азовское море будет происходить через контролируемый россиянами Керченский пролив. В соответствии с соглашением от 2003г Азовское море - это внутреннее море двух государств, в соответствии с чем гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты. Этим неоднократно пользовалась РФ, а теперь с обострением ситуации на Азовском море, решило воспользоваться и командование ВМС ВС Украины в соответствии с потребностями, которые возникли", - говорится в заметке.

 

На фото судно A500 "Донбасс"

Судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, складов и других необходимых помещений, которых сегодня в данном регионе нет.

 На фото морской буксир A830 "Корец"

"Начиная от перехода вблизи оккупированного Севастополя украинские корабли начал сопровождать патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ - "Аметист" проекта 22460, впоследствии к нему присоединился еще один неустановленный корабль", - отмечается в заметке.

Как сообщалось ранее, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал проведение еще одного заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно "квазиокупации" Россией Азовского моря. Сейчас происходит постоянное усиление украинской обороны вдоль береговой линии.

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