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Климкин объявил о еще одном заседании СНБО по "квазиоккупации" РФ Азовского моря

Корабль
11:54 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о проведении еще одного заседания СНБО по поводу ситуации вокруг Азовского моря.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал проведение еще одного заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно "квазиокупации" Россией Азовского моря. Об этом глава украинской дипломатии сообщил в эфире радиостанции "Радио НВ".

"Я считаю, что здесь нужна очень последовательная стратегия, и относительно Азова нет очень простого ответа. Очень простого в том смысле, что это может быть только политический, только юридический или только касающийся политики безопасности (ответ). Нам нужно укрепить максимально наше присутствие в Азовском море. Сейчас оно очень незначительно, и в том числе морское присутствие», - заявил Климкин.

Дипломат добавил, что сейчас происходит постоянное усиление украинской обороны вдоль береговой линии. "Поэтому, я думаю, что мы готовы к важным провокациям. Это я могу сказать не только от себя, я могу сказать, что мы действительно готовы", - подчеркнул Климкин.

При этом, по мнению дипломата, нынешняя ситуация в Азовском море является "маразмом".

"Сейчас Россия пытается контролировать эти суда, которые заходят. Приблизительное время задержки одного - плюс/минус 33 часа", - сказал Климкин и добавил, что задержка судов приводит к серьезным убыткам.

Также глава МИД отметил, что для прохождения Керченского пролива судам приходится взаимодействовать с оккупационной администрацией Керченского порта.

"Мы понимаем задержки, все проблемы - реальное попытки перебить навигацию, а тем не менее, мы же от судовладельцев должны получить все доказательства и заявления. Они иногда этого не хотят делать, поскольку говорят, что в следующий раз наши корабли совсем не зайдут сюда. Поэтому очень простого решения с навигацией нет", - пояснил министр.

Глава МИД подчеркнул, что необходимо работать с теми государствами, под флагами которых суда направляются в украинские порты в Бердянске и Мариуполе. Также говорится о том, что российская сторона останавливает суда под флагами стран Европейского Союза.

"Происходит квазиокупация Азовского моря", - заявил Климкин.

По его словам, проблема заключается не только в том, чтобы защитить государство и береговую линию, а в том, чтобы позволить осуществлять свободную морскую навигацию.

"Я считаю, что в плане безопасности присутствии есть четкая стратегия. Она, к сожалению, не может быть реализована ни сегодня, не завтра, но она осуществляется. В ближайшее время будет заседание Совета национальной безопасности и обороны, будет решение, но многие элементы этого решения уже реализуются ", - сказал Климкин.

В то же время, он отметил: "Мы не можем пойти, например, на обострение, мы можем, но тогда эти порты будут совсем отрезаны".

Со второй половины апреля российские пограничники начали останавливать для осмотра иностранные и украинские суда, следующие из или в украинские порты.

В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно, заложником соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств.

МИД РФ: Россия не намерена прекращать досмотр судов в Азовском море

Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения. По словам Климкина, РФ применяет предусмотренный соглашением контроль для того, чтобы ухудшить свободу судоходства в Азовском море, повысить ставки в политической игре и создать давление в других вопросах, в частности относительно оккупированного Крыма.

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Новости Украины, Азовское море, Заседание, Квазиоккупация, Павел Климкин, РФ, СНБО.
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