Вице-премьер-министр Украины во Львове презентовал свою книгу

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко представил свою книгу "Три розмови про Україну" на Форуме издателей во Львове.

"Мне кажется, что получилось хорошо, вышлполучилось интересно. Очень известные люди соединены в книге, каждый по своей теме, но в одной книге, которая связала это все в один рассказ о прошлом и будущем Украины. Все разговоры в книге - эксклюзивные. Все специально для издания обсуждено, записано и адаптировано к печатному слову", - сказал Вячеслав Кириленко во время презентации.

"Три розмови про Україну" - это книга, где собраны эксклюзивные разговоры с людьми, которые в своей области приложили много усилий для становления Украины. В книге опубликован диалог Кириленко с Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом, писателем Василием Шкляром и диалог тележурналиста Николая Вересня с Кириленко.

Автор отметил, что изюминкой книги также являются фото, которые раньше никогда не публиковались:

"И канцелярия Киевского патриархата предоставила фото Патриарха Филарета, и господин Василий нашел интересные фото, и мне удалось найти необнародованные фотографии, и Николай Вересень нашел исторические кадры", - сообщил Кириленко, общаясь с читателями.

Кириленко отметил, что этой книгой соавторы хотят показать, что процесс борьбы украинцев за свою идентичность, которая продолжается и сейчас, проходит через многие возрасты, которых они касаются в разговорах. На презентации книги во Львове также присутствовал Василий Шкляр. Книга "Три розмови про Україну" появилась в книжных магазинах в начале июля.