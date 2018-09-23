Прогноз погоды на неделю: синоптики рассказали, когда прекратятся дожди

В ближайшие сутки, 24 сентября, в Украине ожидается влажная и ветреная погода, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

Ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях, днем в Украине дожди, местами, кроме юго-востока, сильные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-28 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°; днём в западных и северных областях 12-17°, на остальной территории 18-23°.

Погода на 24 сентября

На западе Украины дожди. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +11…+14 градусов.

В Карпатах дождь. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины дождь. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16 градусов.

В центре Украины дождь. Температура воздуха ночью +9…+ 11 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8 градуса, днем +18…+20 градусов.

На юге Украины дождь. Температура воздуха ночью +10…+12 градуса, днем +20…+22 градусов.

В Крыму солнечно. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градусов.

В Киеве - дожди, днем местами сильный, порывы ветра 15-20 м/с; температура воздуха ночью 8-10°, днём около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 сентября самая высокая температура днём была 30,0 в 2015г., самая низкая ночью 0,1 в 1916г.

На 25 сентября синоптики прогнозируют небольшие, ночью в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. В Карпатах ожидается снег. Ослабление ветра и дальнейшее понижение дневной температуры на 2-4°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 4-9°, на юге Левобережья 8-13°; днем 10-15°, на юге 15-18°.

Погода на 25 сентября

В Киеве – небольшой дождь, местами порывы ветра 15-18 м/с; температура воздуха ночью 6-8°, днём 11-13°.

Согласно прогнозу, 26-27 сентября осадки не ожидаются. Температура ночью 1-7° тепла, 26 сентября в Украине, кроме крайнего юга, 27 сентября на Левобережье на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе местами заморозки 0-3°; днем 26 сентября 9-15° тепла, 27 сентября 13-19°.

Погода 26 сентября

На Киевщине осадки не прогнозируются. Температура ночью 1-6° тепла, 26 сентября на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 26 сентября 9-14° тепла, 27 сентября 13-18°.

Погода 27 сентября

23 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре в пределах Киева 17°.

Напомним, уже после первой недели октября украинцев ожидает значительное снижение температуры и первые заморозки. С 1 по 9 октября дневная температура будет порядка 19-23 градуса, затем к 10 октября будет резкое снижение температуры – до 11-13 градусов выше нуля. Первых заморозков стоит ожидать 9-10 числа, а вторые придут 16-17 октября. Ранее сообщалось, что дожди в Украине продлятся на протяжении всей следующей недели - до выходных включительно, а заморозки придут в страну уже 25 сентября.