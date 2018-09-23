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Синдром "мнимых болезней": Супрун рассказала все о диагнозе

Боль в сердце
14:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что чрезмерное беспокойство о состоянии здоровья может стать навязчивым и навредить.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила, что чрезмерное беспокойство о состоянии здоровья, которое становится навязчивым, может навредить, и такой синдром называют health anxiety или же тревога о здоровье. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Обычно люди, у которых такой синдром, постоянно переживают за свое состояние здоровья. Простые симптомы, такие как боль в горле или повышение температуры, они могут воспринимать как симптом серьезной болезни. Из-за этого постоянно делают дополнительные анализы или обследования, которые часто сами себе назначают, и часами ищут информацию в интернете о болезни. Еще хуже, когда страх обнаружить болезнь приводит к обратным последствиям — человек вообще начинает пренебрегать визитами к врачу", - отметила Супрун.

По ее словам, страх заболеть серьезной болезнью может негативно сказываться на повседневной жизни. Кроме того, ученые отмечают, что сама излишняя тревога и стресс повышают риски появления реальных, не надуманных болезней, например, сердечно-сосудистых заболеваний, а дополнительный стресс влияет на появление вредных привычек.

"Прежде всего хочу отметить, что переживать за свое здоровье — нормально и полезно. Но когда мысли об этом становятся навязчивыми — это негативно сказывается на повседневной жизни человека и его близких. В таком случае стоит как можно быстрее решать проблему", - подчеркнула чиновник.

Она посоветовала вести дневник, в который записывать то, что больше всего беспокоит по поводу здоровья: "Это поможет проанализировать ситуацию и понять, какие проблемы достойны внимания. Британская служба здравоохранения даже разработала отдельный гайд с советами как вести такие записи. Сейчас мы переводим эти советы и опубликуем в ближайшее время".

В то же время Супрун предостерегла, что Интернет не всегда хороший советчик, а также призвала не ставить диагноз самостоятельно: "Существуют научные исследования, которые указывают, что врачи диагностируют в 2 раза лучше, чем онлайн ресурсы, которые для этого созданы".

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Кроме того, по ее словам, следует стараться отвлечься на другие дела, консультироваться со своим врачом, ведь в некоторых случаях он может назначить специальное лечение или же направить к психотерапевту. В то же время она призвала выбрать семейного врача, который будет следить за вашим здоровьем, порекомендует нужные осмотры и избавит вас от ненужного беспокойства.

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Все по теме:

Новости Украины, Беспокойство о состоянии здоровья, Диагноз, Синдром мнимых болезней, Состояние здоровья, Ульяна Супрун, Чрезмерное беспокойство.
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