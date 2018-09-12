Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет

Показатели заболеваемости диабетом 2-го типа растут во всем мире, предотвратить развитие болезни поможет здоровый образ жизни.

Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"По данным ВОЗ, заболевание этой болезнью в мире постоянно возрастает. Кроме генетических факторов, большой вклад в это делают факторы, связанные со стилем жизни - малоподвижность, несбалансированное питание и наличие чрезмерного веса. Результаты длительных исследований указывают, что здоровый образ жизни может помочь предупредить развитие диабета и даже замедлить прогрессирование болезни. И достичь этого можно именно благодаря изменению рациона питания и достаточному уровню физической активности", - отметила Супрун.

"Увеличивайте употребление клетчатки - овощей и фруктов. Фрукты и овощи, которые не содержат крахмала, должны составлять по меньшей мере половину ежедневного рациона. Бобовые культуры (чечевица, бобы, нут, горох) также содержат много клетчатки и полезного для здоровья растительного белка. Люди, которые едят много продуктов с высоким содержанием клетчатки, как правило, съедают меньше калорий, не набирают чрезмерного веса, а следовательно имеют меньший риск развития диабета", - отметила Супрун.

Напомним, при рассмотрении дела мэра Харькова Геннадия Кернеса, которое назначено на 13:30 13 сентября, будет осуществляться онлайн-трансляция судебного заседания.