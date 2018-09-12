День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Новости: Стало известно, когда будет рассмотрение дела "украинских диверсантов"
Стало известно, когда будет рассмотрение дела "украинских диверсантов"
Новости: Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией
Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией
Новости: Apple представила iPhone XS и iPhone XS Max
Apple представила iPhone XS и iPhone XS Max
X

Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет

Ульяна Супрун
21:07 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Для предотвращения развития диабета 2-го типа руководитель Минздрава советует уменьшить потребление или отказаться от сахара, муки и белого риса.

Показатели заболеваемости диабетом 2-го типа растут во всем мире, предотвратить развитие болезни поможет здоровый образ жизни.

Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

 

"По данным ВОЗ, заболевание этой болезнью в мире постоянно возрастает. Кроме генетических факторов, большой вклад в это делают факторы, связанные со стилем жизни - малоподвижность, несбалансированное питание и наличие чрезмерного веса. Результаты длительных исследований указывают, что здоровый образ жизни может помочь предупредить развитие диабета и даже замедлить прогрессирование болезни. И достичь этого можно именно благодаря изменению рациона питания и достаточному уровню физической активности", - отметила Супрун. 

Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации

"Увеличивайте употребление клетчатки - овощей и фруктов. Фрукты и овощи, которые не содержат крахмала, должны составлять по меньшей мере половину ежедневного рациона. Бобовые культуры (чечевица, бобы, нут, горох) также содержат много клетчатки и полезного для здоровья растительного белка. Люди, которые едят много продуктов с высоким содержанием клетчатки, как правило, съедают меньше калорий, не набирают чрезмерного веса, а следовательно имеют меньший риск развития диабета", - отметила Супрун.

Напомним, при рассмотрении дела мэра Харькова Геннадия Кернеса, которое назначено на 13:30 13 сентября, будет осуществляться онлайн-трансляция судебного заседания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Министерство здравоохранения Украины, Украина, Ульяна Супрун.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

МВФ удовлетворен результатами пенсионной реформы Климпуш-Цинцадзе предупредила о засилье фейковых новостей о ЕС и НАТО В Украине фиксируют врожденную корь

Последние новости

Xiaomi объявила дату выхода фитнес-браслета Mi Band 3 NFC в Украине Правительство Грузии приняло решение отказаться от одноразовых полиэтиленовых пакетов Эдди Хирн назвал бой Джошуа - Поветкин тяжелейшим в карьере британца
Сегодня читают
01 Девочка, отравившаяся в лагере под Киевом, умерла
02 Начни день с позитива: утренние анекдоты 12 сентября
03 Граждан Украины предостерегают от посещения США
04 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
05 Оля Полякова поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Новости сегодня
22:35 Кинофестиваль TIFF-2018: какие звезды представили свои новые фильмы
22:30 Младшая дочь Дональда Трампа появилась на показе в Нью-Йорке
22:26 Япония может сменить часовой пояс во время проведения Олимпийских игр-2020
22:18 Очаровательная фитнес-модель нашла способ, как заработать миллион (Фото)
22:12 Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 10 серию онлайн (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Новости: МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
Новости: Чехия не против продления санкций в отношении РФ
Чехия не против продления санкций в отношении РФ
Новости: Apple представила новые Apple Watch Series 4 (Видео)
Apple представила новые Apple Watch Series 4 (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь