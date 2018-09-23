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Два патриарха призывали уладить "церковные недоразумения" в Украине

Владимирский собор в Киеве
15:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и митрополит Варшавский и всей Польши Савва призвали преодолеть церковные недоразумения.

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II и митрополит Варшавский и всей Польши Савва обратились с призывом ко "всем, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с предоставлением автокефалии Украинской церкви, сделать все возможное для избежания конфликта". Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы, главы двух поместных церквей, которые встретились на польской земле, осознавая ответственность за жизнь святого православия в современном мире, его мир, единство и соблюдение догматического и канонического порядка, перед лицом испытаний, которые переживает сегодня православие в Украине, в духе братской любви призываем всех, от кого зависит преодоление церковных недоразумений, связанных с получением автокефалии Украинской церковью, сделать все возможное для улаживания конфликта из-за этого вопроса и установления церковного строя на украинской земле. Совершая Божественную литургию в праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, мы молимся о единстве и мире украинского народа. Вместе с тем мы направляем наши братские приветствия главам поместных православных церквей и всей полноте святого православия", - говорится в обращении, текст которого опубликовало греческое агентство церковных новостей romfea.gr.

Каким именно образом должен, по мнению глав двух церквей, быть заглажен украинский церковный конфликт, в документе не конкретизировано.

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II известен своей приверженностью к России и Российской православной церкви, он обладатель ряда российских государственных и церковных наград. Во время недавних торжеств в Кремле по случаю 1030-летия крещения Украины-Руси он, по сообщениям российских СМИ, заявил, обращаясь к собравшимся: "Мы молимся, чтобы мир пришел к украинскому народу, потому что вы единый народ, вышли из единой купели".

Польская автокефальная православная церковь, по информации от представителей ее духовенства, в отношении к ситуации вокруг Украины придерживается скорее нейтральной и выжидательной позиции. Среди деятелей этой церкви, приближенных к митрополиту Варшавскому и всея Польши Саввы, идеи автокефалии для украинской церкви не отвергают, но при этом утверждают, что с точки зрения ПАПЦ пока нет оснований говорить об официальном предоставлении статуса автокефалии православной церкви в Украине.

Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества

17 сентября президент Украины Петр Порошенко во время встречи с экзархами Вселенского патриархата заявил, что Украина вышла на финишную прямую в вопросе получения автокефалии православной церкви. На прошлой неделе в Российской православной церкви (РПЦ) заявили, что разорвут евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если православная церковь Украины получит автокефалию.

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Новости Украины, Автокефалия, Митрополит Варшавский и всей Польши Савва, Патриарх Александрийский и всея Африки, Получение Томоса, Томос, Феодор II, Церковные недоразумения.
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