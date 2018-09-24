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Почти 3 миллиона украинских детей живут в неполных семьях

Мама с сыном
09:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко сообщила, что в Украине 3 миллиона детей проживают в неполных семьях.

В Украине из 7 млн 600 тысяч детей три миллиона проживают в неполных семьях, в основном с мамой и бабушкой. Такие данные привела Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в интервью. Об этом она сообщила в ответ на просьбу прокомментировать обвинения, что якобы есть рекомендации антидискриминационной экспертизы МОН о замене слов "мама", "папа", "родители" в учебниках другими словами.

"Не нужно искажать вещи. Было предложение не о замене слов, а о дополнении: писать не только о родителях, но и родственниках, близких людях. Приведу пример. На Национальную детскую "горячую линию" еженедельно поступают подобные звонки от детей: "У меня такая проблема в школе: у меня нет отца, я живу с мамой, или бабушкой и дедушкой, а нам сказали (дали задание) пойти с отцом и сделать скворечник...". Таких детей невероятно жалко. И консультанты "горячей линии" стараются утешить, объясняют ребенку, что ты просто подойди к учительнице, скажи, что будешь это делать с дедушкой или с братом, или кем-то другим, кто может тебе помочь. К сожалению, таких примеров очень много – мы знаем это из общения с учителями. И когда в учебниках предложили написать "сделай с родственниками" или "сделай с родными", то это не отвергает ценность матери и отца, а этим пытались учесть тот факт, что дети могут это сделать с бабушкой и дедушкой, или с братом и сестрой", - подчеркнула Левченко.

Как отметила Уполномоченный по вопросам гендерной политики, "нам нужно осознать, что в Украине из 7 млн 600 тысяч детей три миллиона проживают в неполных семьях, в основном с мамой и бабушкой. Это и последствия войны, трудовой миграции, есть много женщин, которые самостоятельно рожают ребенка, а есть папы, которые воспитывают детей самостоятельно. Эту реальность нужно учитывать, не забывая и про полные семьи также".

По словам Левченко, "начинать нужно с уважения к человеку, друг к другу. И воспринимать всех людей, каким бы человек ни был. Вы знаете, что в учебниках нет изображений детей с инвалидностью, на коляске? И это тогда, когда идет развитие инклюзивного образования. То есть, экспертиза показала очень много вещей, которые помогут осовременить учебники, и не нужно пугать родителей, что по ее рекомендациям вас завтра не будут называть мамой или папой".

Экспертиза МОН нашла в школьных учебниках дискриминационные вещи

На просьбу прокомментировать еще одну рекомендацию – о запрете называть в учебниках украинскую "солов'їною мовою" - Левченко сказала: "Какой-то абсолютный абсурд, и на это "били" справедливо. Я не поняла и не объясню, почему возникла такая рекомендация. В доработанных материалах такие перегибы убраны".

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Новости Украины, Замена слова, Количество детей, Количество детей в неполных семьях, Мама, Папа, Рекомендация МОН, Родители, Украина, Учебники.
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