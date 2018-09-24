В "Укрзализныце" доложили о состоянии готовности "Воздушного экспресса"

ПАО "Укрзализныця" подготовила 5 рельсовых автобусов для курсирования в направлении "Киев-Пассажирский" — аэропорт "Борисполь". Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.

"На днях привели в порядок 5 автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA. Их осталось только покрасить и обустроить интерьер салона. Ремонт делали, как и водится, сами по себе, в локомотивном депо "Гречаны". В каждом рельсовом автобусе планируется разместить до 90 сидений", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" сообщили о ходе подготовки к запуску "воздушного экспресса" сообщением Киев-Пассажирский — международный аэропорт "Борисполь". Этим временем на Центральном железнодорожном вокзале началась реконструкция платформы в рамках проекта.

"Еще по важному — на вокзале началась реконструкция платформы 14 пути, с которого будут отправляться экспрессы в аэропорт. Первый поезд, как и обещали, выйдет на маршрут уже в этом году", - отметил руководитель "Укрзализныци".

В локомотивном депо "Гречаны" осуществляется текущий ремонт подвижного состава для подготовки к курсированию на скоростном маршруте между столицей и крупнейшими воздушными воротами Украины. Проведен ремонт основных узлов рельсовых автобусов, в том числе дизельных двигателей, систем отопления, вакуумных туалетов, осуществлена модернизация системы радиосвязи и системы оповещения пассажиров, обновлен интерьер кабины машиниста, информационные табло, на очереди — обновление интерьера салона и покраска кузовов вагонов.

Кроме того, в вагонах для удобства пассажиров будет обустроена зона для перевозки багажа, для этого устанавливаются специальные стойки. Как сообщалось ранее, поезд с Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт будет двигаться ориентировочно 40 минут — на пути следования будут осуществляться остановки на станциях "Выдубичи" и "Дарница".