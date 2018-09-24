Азовский прорыв: в ВМС Украины рассказали о проходе под Крымским мостом

Украинские военные корабли A500 "Донбас" и морской буксир A830 "Корец", направляющиеся в Бердянск, в воскресенье, 23 сентября, вошли в Азовское море. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив. При этом Военно-морские силы ВС Украины не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание в Керченском проливе и Азовском море согласно Конвенции ООН и международным соглашениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Черном море украинские корабли сопровождались разведывательным кораблем черноморского флота "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон", а в Керченском проливе были задействованы более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Кроме того, облет кораблей осуществляли российские самолеты.

Также сообщается, что российские силовики допустили ряд опасных инцидентов. В частности, 20 сентября около 17:00 разведывательный корабль РФ "Приазовье" приблизился к украинским судам на дистанцию двух кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил, а 21 сентября российский истребитель Су-27 создал предпосылки к аварийной ситуации в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с украинским военно-транспортным самолетом Ан-26.

В ВМС рассказали, что от Керченского пролива охрану двух наших судов обеспечивают малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг", а авиация будет начеку.

Напомним, "Донбасс" и "Корец" в четверг вышли из одесской (Западной) военно-морской базы и направились в сторону Крыма. Неподалеку от оккупированного Севастополя их начал сопровождать патрульный корабль береговой охраны ФСБ РФ "Аметист", а впоследствии к нему присоединился еще один неустановленный корабль. Вчера утром "Донбасс" и "Корец" вошли в контролируемый оккупантами Керченский пролив, а после обеда прошли под Крымским мостом.

Отмечается, что украинские суда должны войти в состав соединения, которое будет дислоцироваться в новой военно-морской базе ВМСУ, созданной в Бердянске. Усиление группировки ВМСУ в Азовском море — ответ на агрессивные действия России в Азовском море. В соответствии с соглашением от 2003 года, Азовское море — это внутреннее море двух государств, где гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты.

Судно A500 "Донбасс" было построено на Щецинской судоверфи в Польше 1969 году, называлось "ПМ-9". Суда этого предприятия тогда считались самыми выносливыми, активно применялись в боевых походах с начала 1970-х годов.

В 2000-х годах судно было переоборудовано под корабль управления с демонтажем незадействованного оборудования плавучей ремонтной мастерской. 20 марта 2014 года корабль был захвачен русскими оккупантами. 18 апреля 2014-го переведен в Одессу.

Морской буксир "Корец" предназначен для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений в море. Построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году. Вошел в состав Черноморского флота.

На буксире "Корец" служит команда тральщика "Черкассы", экипаж которого был вынужден покинуть борт под давлением оккупантов.