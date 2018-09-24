Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно

Кабмин закупает лекарства на миллиарды гривен за средства налогоплательщиков. Это медикаменты, медицинские изделия, вакцины и сыворотки, которые украинцы могут получать бесплатно. Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В целом, за средства государственного бюджета закупается около 500 препаратов и более 700 видов медицинских изделий по 40 направлениям государственной программы", - напоминает чиновник.

Она отметила, что в этом году Украина впервые сможет обеспечить 100% запросов больниц по 12 направлениям, среди которых медикаменты, применяемые при гемофилии у детей и взрослых, медикаменты для детей, больных нанизмом различного происхождения и детей с другими орфанными заболеваниями, донорство крови, детский церебральный паралич, тесты на ВИЧ, лекарства, используемые при трансплантации.

Глава Минздрава напомнила, какие лекарства есть в наличии в стационарах:

- Для лечения тяжких заболеваний, требующих длительного и/или дорогостоящего лечения: онкологии у детей и взрослых, туберкулеза, вирусных гепатитов В и С, ВИЧ/СПИДа и т.п.

- Для лечения редких заболеваний: гемофилии типа А или В или болезни Виллебранда, булёзного епидермолиза, ювенильного ревматоидного артрита, легочной артериальной гипертензии, иммунодефицитных состояний и т.д.

Супрун также рассказала, где можно узнать о наличии нужных вам лекарств:

На официальных веб-сайтах региональных департаментов и управлений здравоохранения

Региональные департаменты и управления здравоохранения на своих сайтах должны размещать информацию о закупленных за государственные средства лекарственных средствах и медицинских изделиях, их распределении в медицинские учреждения в конкретном регионе.

На информационных стендах в медицинских учреждениях

Коммунальные и государственные медицинские учреждения должны еженедельно обновлять перечень лекарственных средств, расходных материалов, медицинских изделий на информационных стендах.

Как сообщалось ранее, Супрун предупредила, что чрезмерное беспокойство о состоянии здоровья, которое становится навязчивым, может навредить, и такой синдром называют health anxiety или же тревога о здоровье. Обычно люди, у которых такой синдром, постоянно переживают за свое состояние здоровья. Простые симптомы, такие как боль в горле или повышение температуры, они могут воспринимать как симптом серьезной болезни. Из-за этого постоянно делают дополнительные анализы или обследования, которые часто сами себе назначают, и часами ищут информацию в интернете о болезни. Еще хуже, когда страх обнаружить болезнь приводит к обратным последствиям — человек вообще начинает пренебрегать визитами к врачу.