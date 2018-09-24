Сенцова объявили почетным гражданином столицы Франции
Новости Украины: Мэр Парижа Анн Идальго объявила, что Олег Сенцов стал почетным гражданином французской столицы.
Городской совет Парижа единогласно поддержал предоставление звания почетного гражданина французской столицы заключенному по политическим мотивам в Российской Федерации украинскому режиссеру Олегу Сенцову, сообщила мэр города Анн Идальго.
"Я благодарю Парижский совет, который единогласно проголосовал за присуждение почетного гражданина Парижа Олегу Сенцову. Париж всегда будет на стороне защитников свободы личности, свободы выражения мнений и демократии. #FreeSentsov", - написала А.Идальго в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.
Oleg #Sentsov is now an Honorary Citizen of #Paris.
It is symbolic act. An act of hope. #FreeSentsov pic.twitter.com/EBCRgjG6Fi
— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 сентября 2018 г.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима якобы за подготовку теракта. 14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.