Сенцова объявили почетным гражданином столицы Франции

Городской совет Парижа единогласно поддержал предоставление звания почетного гражданина французской столицы заключенному по политическим мотивам в Российской Федерации украинскому режиссеру Олегу Сенцову, сообщила мэр города Анн Идальго.

"Я благодарю Парижский совет, который единогласно проголосовал за присуждение почетного гражданина Парижа Олегу Сенцову. Париж всегда будет на стороне защитников свободы личности, свободы выражения мнений и демократии. #FreeSentsov", - написала А.Идальго в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.

Oleg #Sentsov is now an Honorary Citizen of #Paris.

It is symbolic act. An act of hope. #FreeSentsov pic.twitter.com/EBCRgjG6Fi

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 сентября 2018 г.