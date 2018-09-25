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Телеканал UA:Первый прекратил вещание из-за долгов

Телеканал прекратил вещание по всей стране
11:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: bugsy200379 via Flickr

Новости Украины: 25 сентября телеканал UA:Первый прекратил вещание из-за долгов государству.

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) отключил вещание телеканала "UA: Первый" за долги, сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание "UA:Первый" (за долги государства государству)", - написал он.

Ранее НОТУ неоднократно заявляло о недостаточном финансировании работы общественного вещания в 2018 году.

Как сообщалось, в июне телеканал "UA:Первый" приостановил аналоговое вещание в Киеве и еще восьми городах из-за нехватки средств на оплату трансляции.

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Новости Украины, UA: Первый, Зураб Аласания, КРРТ, НОТУ.
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