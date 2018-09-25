Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4528749-telekanal-ua-pervyiy-prekratil-veshhanie-iz-za-dolgov.html
Телеканал UA:Первый прекратил вещание из-за долгов
11:11 Сегодня Телеграф
Фото: bugsy200379 via Flickr
Новости Украины: 25 сентября телеканал UA:Первый прекратил вещание из-за долгов государству.
Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) отключил вещание телеканала "UA: Первый" за долги, сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание "UA:Первый" (за долги государства государству)", - написал он.
Ранее НОТУ неоднократно заявляло о недостаточном финансировании работы общественного вещания в 2018 году.
Как сообщалось, в июне телеканал "UA:Первый" приостановил аналоговое вещание в Киеве и еще восьми городах из-за нехватки средств на оплату трансляции.
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