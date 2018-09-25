Телеканал UA:Первый прекратил вещание из-за долгов

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) отключил вещание телеканала "UA: Первый" за долги, сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание "UA:Первый" (за долги государства государству)", - написал он.

Ранее НОТУ неоднократно заявляло о недостаточном финансировании работы общественного вещания в 2018 году.

Как сообщалось, в июне телеканал "UA:Первый" приостановил аналоговое вещание в Киеве и еще восьми городах из-за нехватки средств на оплату трансляции.