В Украине будет презентован танцевальный проект для воинов

Министерство информационной политики Украины презентовало социальный проект "Пригласи меня с войны", цель которого - популяризировать Вооруженные силы и психологически реабилитировать защитников Родины.

Как сообщила советник министра информационной политики Украины по вопросам международной коммуникации Марина Соботюк, военные готовились в течение 5 месяцев, чтобы уже 12 октября выйти на паркет.

"У вас будет возможность увидеть истории наших защитников в танцевальных постановках, их правдивые рассказы жизни. Мы подошли к этому очень ответственно, выслушали каждую историю. Мы собрали 20 пар, пообщались с ними вживую и подобрали соответствующий танец для них, это танго, румба, сальса", - сказала Соботюк.

По ее словам, у каждой пары ситуация разная: история матери и сына, ушедшего защищать Украину; влюбленных, поженившихся на войне; друзей, возможно, потерявших друг друга; история людей, которые имеют ограниченные физические возможности, но не утратили веру в жизнь.

Торжественное мероприятие ко Дню защитника Украины состоится 12 октября в Колонном зале Киевской городской государственной администрации. "Это не только реабилитация и не лишь популяризация. Поэтому мы и не относились к этому как к финальной точке 12 октября, чтобы показать все 20 пар. Будет прекрасная возможность выступить, будут красивые платья, будет хорошая атмосфера. Но это будет иметь продолжение, потому что уже пишут другие волонтеры, спрашивают, будет ли такой проект на следующий год, потому что хотят участвовать в нем", - сказала Соботюк.

По ее словам, идея сделать этот проект возникла после того, как "украинская амаzонка", фронтовой волонтер Наталья Прилуцкая на своей странице в социальной сети высказала мнение, что было бы хорошо организовать танцы, чтобы способствовать реабилитации бойцов.

"Война - это такое время, когда даже в этой ежедневной усталости, в грязи, в огне люди умеют улыбаться, умеют жить, по крайней мере, учатся это делать очень по-разному. И танец - это один из способов",- сказала Прилуцкая.

Она убеждена, что в реабилитации стоит использовать все методы, которые могут хотя бы немного помочь.

Прилуцкая мечтает о том, что после реализации этого проекта будет открыта школа танцев для военнослужащих.

Руководитель студии BIG DANCE Богдан Головатенко признал, что учить военных танцевать нелегко, потому что с одной стороны они готовы выполнять команды, а с другой - имеют свою точку зрения. "У них есть много того, чему нам стоит поучиться это и воля, целеустремленность, желание учиться. Они приходят на тренировку с горящими глазами. Конечно, о каждой постановке можно много говорить, но лучше увидеть", - сказал он.

Во время каждого выхода на большом экране будет транслироваться фотоистория участников проекта под музыкальное сопровождение от групп The Doox и "Без Обмежень".

На торжественное мероприятие приглашено высшее руководство государства, представители дипломатических миссий в Украине, депутаты, главы ОГА, международные и украинские СМИ, представители международных фондов, украинских и зарубежных компаний.